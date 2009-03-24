Договоренности по ГТС выгодны украинским потребителям газа

Киев. 24 марта. УНИАН. Достигнутые вчера в Брюсселе договоренности по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) создадут более благоприятные условия для украинских потребителей газа. Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвестиционной компании «Драгон Капитал» Денис САКВА.

По его словам, помимо вопроса о привлечении инвестиций, необходимых для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы, одной из важных договоренностей, достигнутых в Брюсселе, является требование к Украине обеспечить независимость оператора по транзиту газа, а также прозрачность и равные права доступа к газотранспортной системе и системе подземных хранилищ для всех участников газового рынка.

В этой связи аналитик напомнил, что на данный момент условия доступа к газовым хранилищам и газотранспортной системе непрозрачные и очень бюрократизированные, что усложняет условия работы для частных инвесторов и потенциально может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию ресурса ГТС.

По словам Д.САКВЫ, требование со стороны Евросоюза позволит увеличить конкуренцию на газовом рынке и, в конечно итоге, создаст более благоприятные условия для потребителей газа, что окажет позитивное влияние на всю экономику страны. Кроме того, по словам аналитика, это усложнит процессы кросс-субсидирования разных видов деятельности и позволит выровнять существующие перекосы в тарифообразовании на газовом рынке, когда, например, цена на газ, который добывается в Украине, в несколько раз ниже, чем на импортируемый газ.

«Это, в свою очередь, подстегнет инвесторов к поиску и разработке запасов углеводородов в Украине», – отметил Д.САКВА.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) 23 марта в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.