Китай предлагает лишить доллар доминирующего статуса
11:50, 24 марта 2009Фондовый рынок
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В пользу квазивалюты
Накануне Китай выступил с предложением лишить доллар его 50-летнего доминирующего статуса в мировой экономике, пишет The Times.
Предлагается отказать доллару в статусе главной резервной валюты в пользу так называемых «специальных прав заимствования» - квазивалюты, которую может выпускать МВФ, согласно уставу фонда 1969 года.
Это предложение озвучил глава Народного банка Китая Чжо Сяо ЧУАНЯ.
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