Китай предлагает лишить доллар доминирующего статуса

11:50, 24 марта 2009
Фондовый рынок
0

В пользу квазивалюты

Накануне Китай выступил с предложением лишить доллар его 50-летнего доминирующего статуса в мировой экономике, пишет The Times.

Предлагается отказать доллару в статусе главной резервной валюты в пользу так называемых «специальных прав заимствования» - квазивалюты, которую может выпускать МВФ, согласно уставу фонда 1969 года.

Это предложение озвучил глава Народного банка Китая Чжо Сяо ЧУАНЯ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter