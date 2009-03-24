Фондовые торги в Японии закрылись ростом индекса Nikkei на 3,3%

На фоне новостей из США

Фондовые торги в Японии закрылись ростом индекса Nikkei на 3,3%, сообщает РБК. По итогам торгов значение индекса составило 8488,3 пункта. Поводом для оптимизма инвесторов стал значительный рост американского фондового рынка, вызванный обнародованным накануне правительством США планом по выкупу проблемных активов у банков.

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