В Запорожье началось собрание акционеров «Днепроэнерго»

В Запорожье началось очередное собрание акционеров энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго».

Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента корпоративного управления НАК "Энергетическая компания Украины" Игорь МАЛОЙ.

По его словам, НАК «ЭКУ» зарегистрировалась к участию в собрании акционеров, что обеспечило его кворум.

И.МАЛОЙ не уточнил, с каким пакетом акций НАК «ЭКУ» принимает участие в собрании, отметив только: «Мы принимаем участие количеством голосов».

Как сообщал УНИАН, энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» на сегодняшнем собрании акционеров намерена рассмотреть вопрос выпуска корпоративных облигаций на 202 млн. грн. Накануне министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что НАК «ЭКУ» примет участие в сегодняшнем собрании, однако вряд ли поддержит вопрос выпуска облигаций.

Также в повестку дня собрания внесены отчеты Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Днепроэнерго» о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007-2008 годы, утверждение годовой финансовой отчетности за 2007-2008 годы.

Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос распределения прибыли по итогам работы в 2007-2008 годах и утвердят нормативы распределения прибыли на 2009 год.

Также акционеры «Днепроэнерго» вновь попытаются сменить регистратора общества. Кроме того, в повестку дня собрания акционеров дополнительно внесены вопросы, связанные с отзывом и избранием членов Наблюдательного совета, заключением договоров с членами Набсовета, а также сокращением количественного состава исполнительных органов общества.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 98,1 млн. грн. Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 76,04% акций компании.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.