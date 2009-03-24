В банке «Киев» новый временный администратор

В банке «Киев» назначен новый временный администратор, им стал Виктор МИРОНЕНКО. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Национальному банку Украины.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности временного администратора банка “Киев” Владимир Пономарь умер, в связи с чем Национальный банк рассматривал новую кандидатуру на должность временного администратора в банк “Киев”.

Ранее источник, близкий к НБУ, сообщил УНИАН, что версии смерти В.Пономаря не совпадают. Одна из них – В.Пономарь был убит из огнестрельного оружия, по другой – он умер у себя дома, сидя за компьютером.

В департаменте по связям с общественностью МВД Украины последнюю версию смерти не подтвердили.

В то же время, временный администратор банка “Киев” Анатолий СТЕПАНЕНКО находится на больничном. По данным источника, ему сделали операцию.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временного администратора в АКБ “Киев”. Временным администратором в банк был назначен А.СТЕПАНЕНКО.

В. МИРОНЕНКО - независимый эксперт.

Ранее В. МИРОНЕНКО был назначен временным администратором в «Родовид Банк». Однако, по словам директора Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Константина РАЕВСКОГО, В.МИРОНЕНКО являлся вкладчиком банка, поэтому его сменил на должности член Правления НБУ, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ.