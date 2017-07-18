На фондовом рынке Украины снизился объем торгов

Общий объем торгов на организованном фондовом рынке Украины в июне 2017 года составил 11,7 млрд грн, что на 15,2% меньше, чем в мае текущего года, сообщила пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Согласно сообщению, в июне биржевые контракты заключались на пяти из восьми фондовых бирж. По объему более 90% торгов состоялись на биржах «Перспектива» и ПФТС за счет торгов с ОВГЗ.

«Организованный рынок по структуре объемов торгов в разрезе финансовых инструментов остается фактически рынком обращения государственных облигаций (98%). Объемы торгов с другими ценными бумагами сохраняются на минимальном уровне и формируются в основном из ценных бумаг нескольких эмитентов, спрос на которые демонстрирует ограниченный круг участников», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах в 2016 году снизился на 17,2% – до 236,95 млрд грн с 286,21 млрд грн в 2015 году. Объем торгов государственными облигациями составил 211,3 млрд грн, или 89,2% от общей суммы контрактов, заключенных на биржах в прошлом году. По сравнению с 2015 годом, объем торгов данными долговыми инструментами сократился на 16,6%.