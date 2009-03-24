НБУ пополнил список нововведений для банков

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки указывать в квартальной финансовой отчетности статьи активов и пассивов в иностранной валюте отдельно.

Об этом говорится в постановлении правления Национального банка № 141 от 17 марта 2009 года, которым вносятся изменения в Инструкцию о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины.

В частности, банки должны указывать в отчетности сумму выданных кредитов, а также объем созданных под них резервов в национальной и иностранной валюте.

Также в отчетности необходимо будет указывать объемы обязательств в гривне и в иностранной валюте.

В отчетности НБУ также обязал указывать объем регулятивного капитала, соотношение регулятивного капитала и общих активов, максимальный размер кредитного риска на одного контрагента. Кроме того, банки должны обнародовать максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных как инсайдерам в целом, так и одному инсайдеру.

«… Требования постановления распространяются на банки, начиная с составления и предоставления квартальной финансовой отчетности за I квартал 2009 года», – говорится в письме Нацбанка №12-111/449-4206 от 23 марта 2009 года. При этом указывается, что постановление сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции Украины.