Введена временная администрация в ”Банке регионального развития”

Постановлением Правления Национального банка Украины (№157 от 23 марта т.г.) в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, временная администрация назначается сроком на один год – с 24 марта 2009 г. до 23 марта 2010 г.

Временным администратором назначается физическое лицо - независимый эксперт Андрей ЯЦУРА.

«С целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния в АБ „Банк регионального развития ” введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев - с 24 марта 2009 г. до 23 сентября 2009 г», - сказано в сообщении пресс-службы банка.

Как сообщал УНИАН, в «Банке регионального развития» с конца февраля введен куратор от Национального банка Украины, который следит за целевым использованием средств, выделенных банку на рефинансирование.

Справка УНИАН. АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

По данным Национального банка Украины, на 1 января 2009 года активы банка составляли 1,123 млрд. грн., обязательства – 1,025 млрд. грн., собственный капитал – 97,399 млн. грн., уставный капитал – 84,683 млн. грн.

Чистая прибыль по итогам 2008 года составила 147 тыс. грн.