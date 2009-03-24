Выпуск облигаций «Днепроэнерго» снят с повестки дня

Акционеры ОАО «Днепроэнерго» на своем сегодняшнем заседании решили снять с рассмотрения очередного общего собрания акционеров вопросы, связанные с выпуском корпоративных облигаций на 202 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил миноритарный акционер «Днепроэнерго» Евгений ЯРМИШ.

По его словам, за исключение этого вопроса с повестки дня проголосовали 51,9% голосов акционеров, против исключения – 48,53%.

Как сообщал УНИАН, акционеры ОАО «Днепроэнерго» на сегодняшнем собрании намеревались рассмотреть вопрос выпуска корпоративных облигаций на 202 млн. грн.

Цель выпуска облигаций, инициированного Правлением компании, привлечение средств на модернизацию оборудования ТЭС.

Накануне собрания министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что НАК «ЭКУ» примет участие в сегодняшнем собрании, однако вряд ли поддержит вопрос выпуска облигаций.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 98,1 млн. грн. Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция акций компании. DTEK Holdings Limited контролирует 21.56% акций компании, аффилированное с ним ОАО "Павлоградуголь" - 24,55%.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.