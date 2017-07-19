Американские фондовые индексы обновили рекорды

Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики на фоне корпоративных новостей, тем не менее NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды, свидетельствуют данные торгов.

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Индекс DJIA снизился на 0,25%, до 21574,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite поднялся на 0,47%, до 6344,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,06%, до 2460,61 пункта, сообщает Прайм.

Во вторник крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) сообщил о снижении чистой прибыли по итогам первого полугодия на 2,4% - до 8,249 миллиарда долларов. При этом выручка от продаж J&J за отчетный период выросла на 1,8% - до 36,605 миллиарда долларов.

Bank of America Corp. (BofA) за первое полугодие увеличил чистую прибыль на 22,6% в годовом выражении — до 10,125 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,87 доллара против 0,68 доллара в первом полугодии 2016 года. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 45,077 миллиарда долларов, что на 7,1% больше показателя годом ранее.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson ухудшил свой прогноз по поставкам в текущем году до 241-246 тысяч штук. Данный показатель на 6-8% ниже, чем в 2016 году. Акции компании на этом фоне упали более чем на 9%.

Не порадовали инвесторов новости об очередной задержке принятия законопроекта о здравоохранении. В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект о замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию. На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят.