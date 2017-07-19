Россия увеличила вложения в госдолг США до максимума за 2,5 года

За май 2017 года инвестиции России в государственные облигации США выросли до $108,7 млрд, следует из материалов американского Минфина. Уточняется, что вложения российской стороны в госдолг США за месяц увеличились на $3,8 млрд, показав максимальный уровень за два с половиной года, сообщает Gazeta.ru.

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В общем списке крупнейших кредиторов США Россия в мае заняла 13-е место, поднявшись на одну строчку и опередив Сингапур. В октябре 2014 года инвестиции России в ценные бумаги США составили $108,9 млрд.

Япония, которая держит в американских гособлигациях около $1,11 трлн, остается лидером с января 2017 года. На второй строчке – Китай (чуть больше $1,1 трлн), на третьей – Ирландия ($295,8 млрд).

В середине июня сообщалось, что Россия увеличила в апреле вложения в облигации Казначейства США на $5,1 млрд, до $104,9 млрд.