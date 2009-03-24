УАИБ: НБУ проводит политику двойных стандартов

Национальный банк Украины проводит относительно небанковских финансовых учреждений политику двойных стандартов, формально поддерживая их, а фактически, лоббируя интересы банковской системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Дмитрий ЛЕОНОВ.

По его словам, ряд банков отказывается выполнять свои депозитарные договора и договора на расчетно-кассовое обслуживание, что усложняет выполнение обязательств перед вкладчиками институтов совместного инвестирования (ИСИ), негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний.

Как следствие, по данным Д.ЛЕОНОВА, из находящихся на начало этого года в украинских банках 300 млн. грн. вкладов участников открытых и интервальных инвестиционных фондов, 10% можно назвать «абсолютно проблемными», т.е. такими, при получении которых у вкладчиков возникли серьезные проблемы в связи с позицией банков.

По словам Д.ЛЕОНОВА, поспособствовать решению этой ситуации могло бы вмешательство, в первую очередь, Национального банка Украины, который «занял сегодня формальную позицию». По информации председателя совета УАИБ, НБУ направил банкам официальную телеграмму, в которой призвал их выполнять свои обязательства перед вкладчиками небанковских финансовых учреждений, в частности, по возращению депозитов, однако, в то же время, не сделал никаких реальных шагов как регулятор рынка по решению данной проблемы. По словам Д.ЛЕОНОВА, когда УАИБ проинформировало НБУ о том, что ряд банков не выполняют его предписаний, там порекомендовали обратиться в судебные органы, самоустранившись от решения данной проблемы.

В то же время, он отметил, что надеется на сотрудничества представителей небанковских финансовых учреждений с Нацбанком и планирует инициировать в ближайшее время перед банком ряд предложений. В частности, по мнению Д.ЛЕОНОВА, улучшить ситуацию могло бы принятие НБУ решения по целевому рефинансированию под возврат депозитов вкладчиков небанковских финансовых учреждений. Еще одним моментом могло бы стать привлечение представителей небанковских финансовых учреждений к работе во временных администрациях в проблемных банках, а также их включение в ликвидационные комиссии при ликвидации банков. Д.ЛЕОНОВ также отметил, что физические лица – прямые вкладчики банков и вкладчики ИСИ и прочих небанковских учреждений должны рассматриваться как единое целое.