Торги в ПФТС сегодня были похожи на настоящий фондовый рынок

Торговая сессия в ПФТС сегодня, в отличие от предыдущих торговых дней, была более похожа на настоящий фондовый рынок.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, «умеренная активность в сочетании с относительно неплохими объемами присутствовала на рынке весь день. Позитивный внешний и, по крайней мере, не резко отрицательный внутренний новостной фон поддерживали энтузиазм инвесторов и торговцев ценными бумагами. Традиционно, до сессии было зафиксировано достаточно большое количество технических сделок, суммарный объем которых составил чуть менее половины общего дневного объема торгов».

Как сообщил брокер, «основным катализатором сегодняшнего роста стал энергетический сектор. Если рассматривать бумаги энергетических компаний как из листинга, так и вне его, можно заметить, что практически все они продемонстрировали уверенную позитивную динамику. Нельзя сказать, что по большинству из них прошли серьезные объемы, однако их котировки значительно повысились».

По информации Е.ПШЕНИЧКИНА, наибольший «взнос» в рост индекса украинского фондового рынка сегодня внесли бумаги «Днепроэнерго». Несмотря на то, что сделок по данному эмитенту сегодня не проводилось, изменение котировок позволили компании вырасти в индексной корзине ПФТС на 23,42%. Крупный объем, сопровождающийся ростом котировок, сегодня был зафиксирован также по бумагам «Захидэнерго» (8 сделок, +1,36%), «Укрсоцбанка» (7 сделок, +4,11%), «Укрнафты» (8 сделок, +2,31%) и Алчевского меткомбината (8 сделок, цена не изменилась).

Брокер отметил, что наибольшее снижение среди листинговых эмитентов сегодня продемонстрировали акции «Райффайзен Банка Аваль» (9 сделок, -1,3%).