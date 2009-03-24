Договоренности по ГТС - это кредит без политических условий

В целом договоренности, заключенные в Брюсселе по модернизации украинской газотранспортной системы, безусловно, положительны для Украины, так как представляют собой крайне дешевый кредит без каких-либо очевидных дополнительных политических условий.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.

В то же время, по его словам, вопрос практического выделения заявленных 2,56 млрд. долларов остается открытым, поскольку Брюссельская декларация является только первым шагом в долгом процессе модернизации ГТС, который должен завершиться в 2016 году. По мнению аналитика, многое будет зависеть от готовности Украины придерживаться представленного бизнес-плана, а также от выполнения взятых на себя обязательств по реформам газовой отрасли, в частности по предоставлению финансовой независимости "Укртрансгазу".

С другой стороны, отмечает И.САФАРАЛИЕВ, не может не беспокоить реакция России на подписанный документ, учитывая, что она практически осталась в стороне от процесса. "Однако, мы ожидаем, что в скором и ЕС, и Украина все-таки вовлекут РФ как полноценного участника процесса, поскольку как поставщик газа Россия имеет реальные рычаги влияния на успех инициативы", - отметил аналитик. "Как бонус, необходимо подчеркнуть давно не наблюдавшуюся слаженность в продвижении процесса со стороны Президента и премьер-министра", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) 23 марта в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.