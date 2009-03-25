Активы и пассивы банковской системы РФ практически сравнялись

Международные пассивы банковской системы РФ к настоящему времени составили около 150 млрд долл., международные активы - 147 млрд долл.

Такие данные привел сегодня вице-премьер правительства РФ, министр финансов Алексей КУДРИН на XI банковской международной конференции, передает РБК.

Таким образом, по его словам, активы и пассивы банковской системы практически сравнялись. "Это стабилизирующий момент", - подчеркнул он. Оценивая ситуацию в банковском секторе РФ, А.КУДРИН отметил, что, "благодаря действиям ЦБ РФ, она выправилась". Вместе с тем, по словам министра, "Центробанк видит, кто участвует в сомнительных сделках".