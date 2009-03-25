Меморандум Укрэксимбанка и Некси даст Украине 0,5 млрд.долл.

Подписанный "Укрэксимбанком" и японской компаней "Некси" меморандум позволит привлечь в Украину 0,5 млрд. долл. инвестиций - Капустин

Киев. 25 марта. УНИАН. Подписанное в Японии соглашение между "Укрэксимбанком" и компанией "Некси" позволит привлечь в Украину 0,5 млрд. долл. японских инвестиций.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил Председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор КАПУСТИН после церемонии подписания Меморандума.

"Впервые в соглашении с японскими финансовыми учреждениями зафиксирована возможность осуществления широкомасштабных проектов и получения под них огромных инвестиций", - отметил В.КАПУСТИН.

По словам Председателя правления «Укрэксимбанка», подписанный Меморандум носит общий характер, но Украина получила возможность развивать его путем подписания конкретных соглашений. В частности, по словам В.КАПУСТИНА, речь идет о проектах в отрасли энергосбережения, в том числе, в сфере модернизация тепловых электростанций.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко пребывает с рабочим визитом в Японии.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 48,325 млрд. грн., обязательства – 43,819 млрд. грн., собственный капитал – 4,506 млрд. грн.