Гостиничный комплекс «Братислава» выставят на приватизацию

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по отбору оценщика 51% ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» с целью его дальнейшей приватизации. Номинальная стоимость данного пакета составляет 5 млн. 992,2 тыс. грн.

Об этом сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации» от 25 марта.

Конкурс по отбору оценщика состоится 8 апреля текущего года.

Номинальная стоимость данного пакета акций составляет 5 млн. 992,2 тыс. грн.

Согласно сообщению, балансовая остаточная стоимость основных средств ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» по состоянию на конец 2008 года составляла 45 млн. 684 тыс. грн., незавершенного строительства – 737 тыс. грн. Размер земельного участка – 17,7 тыс. кв. м.