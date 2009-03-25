Гостиничный комплекс «Братислава» выставят на приватизацию
11:57, 25 марта 2009Фондовый рынок
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ФГИ ищет оценщика
Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по отбору оценщика 51% ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» с целью его дальнейшей приватизации. Номинальная стоимость данного пакета составляет 5 млн. 992,2 тыс. грн.
Об этом сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации» от 25 марта.
Конкурс по отбору оценщика состоится 8 апреля текущего года.
Номинальная стоимость данного пакета акций составляет 5 млн. 992,2 тыс. грн.
Согласно сообщению, балансовая остаточная стоимость основных средств ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» по состоянию на конец 2008 года составляла 45 млн. 684 тыс. грн., незавершенного строительства – 737 тыс. грн. Размер земельного участка – 17,7 тыс. кв. м.
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