Миссия МВФ возобновит работу в Украине на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда возобновит работу в Украине на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая в Праге перед участниками Европейского банковского и финансового форума, представителями деловых и финансовых кругов Чешской Республики.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в ближайшие 2-3 недели удастся решить вопрос о предоставлении Украине очередного транша МВФ.

“Мы в ближайшие 2-3 недели поставим точку в этом вопросе и выйдем на стабилизационную программу 2009 года”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что Украине в текущем году удастся найти ответ на вопрос о преодолении финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

В марте руководство Украины послало МВФ письмо о дальнейшем сотрудничестве.