НАК «ЭКУ» передала акции Одессаоблэнерго Фонду госимущества

НАК «Энергетическая компания Украины» передала акции «Одессаоблэнерго» Фонду государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он отметил, что публикация информации о продаже акций ожидается в следующую среду.

Как сообщал УНИАН, 18 марта исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что государственный пакет акций "Одессаоблэнерго" может быть выставлен на приватизацию уже через неделю, после того как решатся спорные вопросы акционеров этого предприятия.

Он отметил, что в течение недели НАК "Энергетическая компания Украины" передаст акции предприятия ФГИУ, после чего объявление о приватизации объектов будет опубликовано в официальной прессе.

В пятницу, 20 марта т.г., ОАО « Одессаоблэнерго » в очередной раз не смогло провести внеочередное собрание акционеров из-за отсутствия кворума. Повестка дня несостоявшегося собрания включала вопросы, связанные с утверждением результатов подписки на акции допэмиссии, изменением состава органов управления (Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления).

Провести собрание акционеров с указанной повесткой дня компания не может с марта 2007 года.