Судьба украинской ГТС: Кабмин предлагает не включать газотранспортную систему в перечень на приватизацию

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий внесение нового оператора газотранспортной системы Украины "Магистральные газопроводы Украины" в перечень объектов госсобственности, не подлежащих приватизации.

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Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 19 июля.

"Правительство на заседании 19 июля 2017 года одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение надлежащей идентификации "Магистральных газопроводов Украины" в перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу "Нафтогаза Украины" с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

В рамках данной реформы 9 ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

В середине декабря 2016 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что в связи с рассмотрением взаимных исков госхолдинга и российского газового монополиста "Газпром" компания "Магистральные газопроводы Украины" должна полноценно заработать в третьем квартале 2017 года.

В июле 2017 года заместитель главы Минэнергоугля Игорь Прокопив сообщил, что новый оператор газотранспортной системы Украины может заработать в первом квартале 2018 года в случае вынесения окончательного решения Стокгольмского арбитража по газовому спору Украины и России до 30 ноября 2017 года.

16 января 2017 года Кабмин назначил исполняющим обязанности главы МГУ Валерия Ноздрина. В середине июня был утвержден перечень активов газотранспортной системы страны и план их передачи от госкомпании "Укртрансгаз" новому оператору ГТС.