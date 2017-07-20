Финал корпоратизации: "Укрзализныця" получила акции киевского завода "Транссигнал"

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" получила акции "Киевского электротехнического завода "Транссигнал", которые необходимы для выпуска акций и завершения корпоратизации госкомпании. Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун.

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"Сегодня акции "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" зачислены на счет в ценных бумагах "Укрзализныця" в депозитарном учреждении - в "Ощадбанк". А вчера с Мининфраструктуры подписали акт приема-передачи акций. Таким образом, завершена более чем полуторагодовая эпопея по передаче этих акций в уставный капитал УЗ", - написал он.

По его словам, это последний из семи акционерных обществ-заводов, акции которых вносятся в уставный капитал "Укрзализныци".

"Теперь получили возможность для выпуска акций и завершения корпоратизации общества. Неотложность такого шага неоднократно подчеркивал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Это мощный позитивный сигнал для рынка, который говорит об эффективных изменениях в компании", - отметил Балчун.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2015 года правительство зарегистрировало Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"). Компания начала хоздеятельность как акционерное общество 1 декабря 2015 года.

25 января 2017 года в ходе заседания Кабинета министров между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Войцеха Балчуна.

В феврале заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что корпоратизация "Укрзализныци" находится под угрозой, так как до сих пор не выпущены акции и не проведен аудит предприятия.