Кабмин снизил в 2 раза ставку арендной платы

Кабинет министров Украины снизил в 2 раза ставку арендной платы для предприятий малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он отметил, что соответствующие изменения в методику расчета арендной платы были внесены на сегодняшнем заседании Кабмина.

Снижение арендной платы предусмотрено для субъектов малого и среднего бизнеса, за исключением аренды помещений для казино, игровых автоматов и обменных пунктов, причем изменения не касаются имущественных комплексов.

Кроме того, по словам Д.ПАРФЕНЕНКО, Кабмин одобрил изменения в законодательство, позволяющие продление аренды помещений без проведения конкурса тем арендаторам, которые выполняют свои обязательства по аренде.