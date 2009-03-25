Межбанк к 12:00 - доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2870/8,3650, к 11:00 ушли вверх 8,3700/8,4050, а к 12:00 цены выросли 8,3320/8,3560 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2450/0,2485, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2475/0, 2485, а к 12:00 зафиксировались 0,2460/0,24850. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 33,6700 (+0,3770).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3453/55, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 11,1120/11,2360, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,2440/11,3460, а к 12:00 ушли вниз 11,2252/11,2635.