«Мегабанк» увеличит уставный капитал

Акционеры «Мегабанка» приняли решение увеличить уставный капитал на 150 млн. грн. – до 350 млн. грн. путем дополнительной эмиссии акций.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, обнародованном на официальном сайте банка.

Согласно сообщению, планируется разместить 150 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн. в два этапа – с 25 по 27 марта и с 30 по 31 марта 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» (до 1995 г. – «Добродій») основано в 1990 году в Харькове.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 2 млрд. 940 млн. 843 тыс. грн., обязательства – 2 млрд. 607 млн. 825 тыс. грн., собственный капитал – 333,018 млн. грн., уставный капитал – 200 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Мегабанк» по итогам 2008 г. составила 21,9 млн. грн.

По данным «Мегабанка», на 1 января 2009 года его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 60,5381%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 44,5936%, опосредованное – 5,3564%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 57,7473%.