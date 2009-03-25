Кабмин и НБУ не смогли определить банки для рекапитализации

Определить перечень коммерческих банков для рекапитализации на вчерашнем совещании правительству и Национальному банку не удалось, поскольку НБУ не подготовил и не передал в правительство перечень таких банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, комментируя результаты вчерашнего совещания, журналистам сообщил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, на совещании 24 марта Национального банка Украины и правительства предполагалось окончательно определит перечень банков для проведения их рекапитализации.

Кабинет министров Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет Министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.