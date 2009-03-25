Кредитный рейтинг «Еврогазбанка» повышен

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга ОАО «Еврогазбанк» (Киев) с уровня "uaВВ" до уровня "uaВВ+", прогноз «позитивный».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ОАО «Еврогазбанк» за февраль-декабрь 2007 года и за 2008 год, а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

В агентстве отметили, что заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом "uaBB" характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" означают промежуточные рейтинговые уровни внутри основного уровня.

Факторы, поддерживающие уровни кредитных рейтингов: достаточный уровень капитализации банка и увеличение клиентской базы в условиях финансового кризиса; незначительный объем просроченной задолженности по кредитам.

Факторы, ограничивающие уровни кредитных рейтингов: исключительная концентрация клиентского кредитного портфеля по основным заемщикам на фоне низкого уровня резервирования по кредитным операциям, что при условии неплатежеспособности хотя бы одного заемщика может отрицательно повлиять на ликвидность и капитализацию банка; значительная концентрация ресурсной базы, которая увеличивает риск ликвидности; необходимость дальнейшего усовершенствования системы управления рисками; низкая диверсификация портфеля ценных бумаг, что подвергает банк рыночным рискам; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики, а также значительный объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, что при условии девальвации национальной денежной единицы может привести к ухудшению платежеспособности отдельных заемщиков и отрицательно повлиять на ликвидность и капитализацию банка.

Справка УНИАН. 17 октября 2006 года Национальный банк Украины внес в Государственный реестр банков под №312 ООО "Европейский газовый банк". 26 января 2007 года НБУ выдал «Еврогазбанку» банковскую лицензию. В конце 2007 года банк изменил форму хозяйствования и был реструктурирован в ОАО “Еврогазбанк”.

По данным НБУ, на 1 июля 2008 г. акционерами банка являлись: Юрий ПАНЮК, прямое участие – 19,553%; Богдан СУЛЯТИЦКИЙ, прямое участие – 19,553%; Алексей ИВЧЕНКО, прямое участие – 16,4685%, опосредованное – 34,4255%; Галина ИВЧЕНКО, прямое участие – 13,9485%, опосредованное – 36,9455%; Ирина ИВЧЕНКО, прямое участие – 13,6585%, опосредованное – 37,2355%; Кристина ИВЧЕНКО, прямое участие – 6,8185%, опосредованное – 44,0755%.