S&P присвоило рейтинг ожидаемому выпуску облигаций Львова

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB» ожидаемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций украинского города Львова (ССС+/Негативный/—; рейтинг по национальной шкале «uaВВ»). Объем выпуска — 300 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что рейтинги облигаций находятся на уровне рейтингов города Львова, которые отражают низкую финансовую гибкость, высокие потребности в финансировании инфраструктуры, в том числе, в рамках программы Евро 2012, давление со стороны текущих расходов, а также невысокий уровень благосостояния.

При этом S&P отмечает, что важность города в качестве одного из коммерческих центров Западной Украины смягчает эти негативные факторы и поддерживает уровень рейтингов.

Как сообщал УНИАН, городской совет Львова в четверг, 19 марта, принял решение о выпуске пятилетних муниципальных облигаций серии С на сумму 300 млн. грн.

Средства, привлеченные в результате выпуска облигаций, планируется направить на завершение строительных проектов для проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 г.

Номинальная стоимость облигаций – 10 тыс. грн. Облигации планируется выпустить в бездокументарной форме. Купонная ставка по данному выпуску предусмотрена на уровне не более 20%.

Справка УНИАН. В настоящее время в обращении находятся два гривневых выпуска Львовского горсовета на общую сумму 92 млн. грн. с погашением в 2012 г. Доходность к погашению облигаций серии «А» в настоящее время колеблется на уровне 7-8%, а облигаций серии «B» - на уровне около 15%.