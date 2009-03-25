ФГИ оценит стоимость земли завода «Маяк»

Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору оценщика необоротных активов ОАО «Завод «Маяк» для отображения их в бухгалтерском учете, а также проведения экспертной денежной оценки земельных участков завода с целью внесения их в уставный фонд ОАО.

Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества «Ведомости приватизации» от 25 марта т.г.

Согласно сообщению, конкурс по определению оценщика состоится 8 апреля т.г.

Издание отмечает, что сегодня в собственности завода «Маяк» находятся два земельных участка площадью 88,6 тыс. кв. м и 48,4 тыс. кв. м на Московском проспекте в Киеве. Общее количество объектов необоротных активов составляет 6920.

Справка УНИАН. ОАО «Завод «Маяк» (Киев) производит магнитофоны, телевизоры, таксометры, бортовые аварийные информаторы и пр.

Уставный фонда предприятия составляет 20 млн. 193 тыс. грн.