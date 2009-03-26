Доллар на межбанке подешевел

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2735/8,3550, к 11:00 сузился спрэд – 8,3070/8,3470, а к 12:00 ценовые уровни снизились до 8,2710/8,2980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2490, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2450/0,2595, а к 12:00 откатились до уровней 0,2460/0,2480. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 33,4550 (-0,1725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3569/1,3571, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2266/11,3432, к 11:00 цены установились на значениях 11,2721/11,3324, а к 12:00 ушли вниз – 11,2232/11,2659.