«Украинская биржа» открыла торги ЦБ для физлиц

На ОАО «Украинская биржа» сегодня стартовали торги ценными бумагами для физических лиц, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщил после открытия торгов журналистам председатель правления ОАО «Украинская биржа» Олег ТКАЧЕНКО, торговая система биржи позволит физлицам самостоятельно принимать участие в биржевых торгах, используя системы интернет-трейдинга (системы доступа к торгам через Интернет в режиме реального времени).

По его словам, для организации торгов будет использована система RTS Plaza. Данная система позволяет участникам торгов на бирже торговать по технологии «рынок заявок» и заключать сделки РЕПО с акциями и облигациями. Оперативный доступ инвесторов к торгам «Украинская биржа» будет обеспечиваться с помощью технологических систем интернет-трейдинга QUIK и SmartTrade. На сегодняшний день сделки на "Украинской бирже" заключаются по 70 ценным бумагам.

По словам директора одной из компаний-учредителей биржи – Dragon Capital Дмитрия ТАРАБАКИНА, данная торговая система позволит охватить круг инвесторов, которые раньше не имели возможности напрямую участвовать в торгах – физических лиц. В связи с этим, по его словам, уменьшены торгуемые лоты, их минимальный размер может достигать уровня не менее 200 грн. При этом для ценных бумаг каждого из эмитентов будут приняты свои минимальные размеры лотов исходя из стоимости акций.

Как отметил представитель еще одного учредителя «Украинской биржи» - председатель правления российской биржи РТС Роман ГОРЮНОВ, обязательным условием участия в торгах на «Украинской бирже» является депонирование сделки, которое осуществляется предварительно как по деньгам, так и по акциям. Расчетным депозитарием проводимых транзакций выступает МФС.

«Украинская биржа» учреждена в мае 2008 года совместно российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых: «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, “Тройка Диалог Украина”, “Ренессанс Капитал” и пр.