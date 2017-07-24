Фонд госимущества в августе выставит на продажу госдолю в 8 облэнерго

Фонд государственного имущества Украины 15-18 августа проведет аукционы по продаже 25% государственного пакета акций восьми региональных компаний-поставщиков электроэнергии (облэнерго). Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Читайте такжеОставить 15 особо важных предприятий: в Украине хотят продать 893 госкомпании

«Фонд государственного имущества Украины 24 июля 2017 года объявил о начале проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций 8 энергокомпаний», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы правительства, на торги, которые запланированы на 15-18 августа, будет выставлено 25% акций государства в каждой из восьми следующий компаний: «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «Киевэнерго».

Начальная стоимость этих активов колеблется от 143,8 млн грн («Донецкоблэнерго») до 759,6 млн грн («Киевэнерго»).

Как сообщал УНИАН, приватизация значительного пакета акций государства в предприятиях национальной экономики была озвучена премьер-министров Владимиром Гройсманом как один из пяти главных приоритетов правительства. По словам Гройсмана, участие в покупках акций украинских облэнерго должны принять компании с мировым именем.

Ранее ФГИУ также планировал провести приватизацию 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго". В конце июня ФГИУ включил в перечень приватизации на 2017 год региональный объект по генерации тепловой энергии «Криворожская теплоцентраль».