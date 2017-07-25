Fitch подтвердило рейтинг Канады на высшем уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Канады в иностранной и национальной валютах на высшем уровне "ААА" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

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Fitch также подтвердило краткосрочные РДЭ страны в иностранной и национальной валютах на уровне "F1+", сообщает Прайм.

"Рейтинги опираются на развитую, диверсифицированную и высокодоходную экономику страны. Политическая стабильность, сильное правительство и институциональная устойчивость также поддерживают рейтинг", - поясняет агентство.

В то же время по величине государственного долга Канада является второй среди стран с рейтингом "ААА" и близка к уровню, который агентство считает несовместимым с данным рейтингом, отмечается в релизе.

Fitch считает, что экономика Канады восстановилась от шоковых цен на нефть, которые вызвали резкое сокращение инвестиций в энергетический сектор страны. Агентство ожидает ускорения роста экономики до 2,5% в 2017 году с 1,5% в 2016 году и 1% - в 2015. Однако к 2019 году рост экономики страны замедлится до 1,6%, прогнозирует агентство.

Оно отмечает, что на снижение рейтинга может повлиять увеличение рисков на рынке недвижимости и в финансовом секторе, что ведет к макроэкономической нестабильности. Рост долгового бремени на федеральном или местном уровнях также может привести к негативному рейтинговому действию.