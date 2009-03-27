Индекс ПФТС к концу марта зафиксируется вблизи 225 пунктов

К концу марта можно ожидать фиксации позиций участниками украинского фондового рынка вблизи уровня в 225 пунктов по индексу ПФТС.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН старший брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Алексей РЕПИН.

Скорее всего, по его словам, до конца месяца индекс ПФТС продолжит торговаться в боковом диапазоне, а объемы торгов за счет технических сделок увеличатся, что характерно для окончания месяца.

Брокер отметил, что внешний фон для начала торгов на украинском рынке в четверг, 26 марта, сформировался как умеренно позитивный. Накануне торги в США закрылись ростом, в четверг фьючерсы на американские индексы показывали рост, напомнил А.РЕПИН. Он добавил, что азиатские фондовые рынки также закрылись существенным повышением. По результатам торгов четверга индекс ПФТС вырос на 3,36%, отметил брокер. По его словам, на протяжении всей сессии наблюдалась умеренная активность торгов.

Как сообщил брокер, на открытии торгов в четверг резким ростом отметились акции «Укрнафты». По итогам сессии ценные бумаги данного эмитента выросли на 8,23%, отметил он. По информации А.РЕПИНА, существенным спросом вчера также пользовались бумаги «Райффайзен банка Аваль», «Захидэнерго», Енакиевского металлургического завода. По-прежнему некоторая часть сделок, заключенных в четверг, больше носила технический характер, сообщил брокер. Он добавил, что основной объем на рынке акций прошел еще до основной сессии, преимущественно за счет бумаг «Захидэнерго». Ценные бумаги данного эмитента стали лидером роста (+10,00%), отметил брокер.