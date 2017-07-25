Гройсман считает, что отсутствие главы Фонда госимущества не мешает приватизации

Приватизация в Украине может быть эффективном проведена и без назначения нового главы Фонда государственного имущества, по поводу кандидатуры которого пройдут консультации с парламентской коалицией.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

«По поводу руководителя Фонда госимущества будут консультации в коалиции, и он будет определен. Но не нужно ждать сегодня нового руководителя. Есть исполняющий обязанности, первый заместитель, пусть работает над тем, чтобы сделать это (приватизацию - УНИАН) эффективно», - сказал Гройсман.

По словам главы правительства, важным является принятие парламентом нового приватизационного законодательства уже в сентябре этого года.

Как сообщал УНИАН, в апреле экс-глава Фонда госимущества Игорь Билоус подал в отставку и исполняющим обязанности главы ведомства был назначен первый заместитель Дмитрий Парфененко.

В июле Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте новый законопроект о приватизации, предусматривающий значительное упрощение процедуры продажи государственных активов.

Законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) – крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые – через электронную площадку Prozorro. При этом процедура приватизации может быть оспорена только в рамках английского права.

Бюджет на 2017 год предусматривает поступления от приватизации на уровне 17,1 млрд грн.