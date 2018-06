Американские торговые площадки начали продажу украинских проблемных кредитов

Американские торговые площадки First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX) объявили о старте первичных продаж просроченных кредитов от имени Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте такжеНацбанк упростил досрочное погашение кредитов в пользу нерезидентов

Согласно сообщению FFN, на начальном этапе состоится продажа пакета из 52 кредитов на общую сумму 170 млн долл. (4,6 млрд грн).

«Банковский сектор Украины находится в состоянии рецессии с 2014 года, более 90 банков было ликвидировано, а общая сумма активов, по которым не выполняются кредитные обязательства, оценивается в пределах 28-38 млрд долл., в связи с чем международные финансовые компании помогают и поддерживают украинское правительство в работе с этими инициативами»,- говорится в сообщении.

Согласно сообщению DebtX, площадка от имени Фонда гарантирования вкладов проводит закрытый аукцион стоимостью около 6,5 млрд грн (240 млн долл.) по кредитам, полученным от ликвидации нескольких банков.

DebtX отмечает, что материалы для due diligence (анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий перед их покупкой) будут доступны в ближайшее время, а предложения начнут приниматься в сентябре.

Как сообщал УНИАН, в марте Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Национальным банком начинает пилотный проект по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением к продаже в качестве консультантов американских компаний - дочерних структур мировых лидеров по реализации проблемных активов - компаний DebtX («Дебтекс Украина») и FFN («Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн»).

По оценкам Фонда, реализация проекта позволит открыть миру отечественный рынок проблемных активов, заинтересовать международных инвесторов и повысить эффективность продажи активов.

В пилотном проекте будут задействованы активы в залоге НБУ по ранее выданным кредитам рефинансирования «ВиЭйБи Банка», «Брокбизнесбанка», «Дельта Банка», «Актив-банка», а также банков «Киевская Русь», «Еврогазбанк», «Финансы и Кредит» и «Златобанк».

По условиям проекта поиск покупателей будет осуществляться как в Украине, так и за ее пределами, а торги будут проходить в режиме онлайн в ходе электронных аукционов, стать участником которых смогут все заинтересованные инвесторы, независимо от их местонахождения.