Доллар на межбанке немного упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2670/8,3450, к 11:00 сузился спрэд 8,2800/8,3430, а к 12:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 8,2850/8,3200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2455/0,2495, к 11:00 сузился спрэд 0,2450/0,2575, а к 12:00 выросли до уровней 0,2465/0,2485. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 33,4500 (+0,0750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3578/80, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2013/11,3130, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,2189/11,3103, а к 12:00 зафиксировались на уровне 11,2257/11,2791.