Мировой экономике нужно 2-3 года для компенсации урона от кризиса

Мировой экономике потребуется 2-3 года для того, чтобы компенсировать урон, нанесенный кризисом.

Об этом заявил телеканалу France-2 глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик СТРОСС-КАН.

По мнению главы МВФ, возобновление экономического роста "возможно ожидать, начиная с первого полугодия 2010 года". Однако он будет возможен лишь в том случае, если страны обеспечат разработку и проведение "адекватного курса" в экономике, прежде всего по оздоровлению банковской сферы, подчеркнул Д.СТРОСС-КАН.

В настоящее время банковская сфера "практически находится в замороженном состоянии", считает глава МВФ. "Денежные средства, направляемые государственными структурами во Франции, Германии и США на борьбу с кризисом, уйдут бесследно, как вода в песок, если не удастся восстановить нормальную работу системы кредитования и избавиться от "токсичных" активов в банковско-биржевой системе", - подчеркнул Д.СТРОСС-КАН.

По его данным, объем так называемых "токсичных", то есть неликвидных активов, находящихся в банках, "превышает 2200-2300 млрд долларов", передает ПРАЙМ-ТАСС.

В то же время глава МВФ считает нормальным в сложившейся ситуации увеличение государственной задолженности, обусловленной принимаемыми мерами по выходу из кризиса и финансированию оживления экономики. "В дальнейшем, однако, потребуется предпринять необходимые шаги и вернуться к приемлемым уровням госзадолженности", - отметил Д.СТРОСС-КАН.