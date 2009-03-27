Рост мировых фондовых рынков при рецессии противоестественен

В условиях общемировой рецессии, которая продлится, как минимум, еще два-три квартала, стремительный рост мировых рынков (в среднем на 10-15% в месяц) в ближайшие месяцы выглядит противоестественным и, скорее всего, не сможет также бурно продолжиться в апреле-мае.

Так прокомментировал УНИАН текущее состояние мировой экономики генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его мнению, существует достаточно высокая вероятность, что биржевые рынки в большей степени предпочтут стабилизироваться на достигнутых к концу марта ценовых и индексных уровнях, а возможно даже упадут, значительно нивелировав свой мартовский рост.

«Тем не менее, в конечном счете, все предопределит сам биржевой рынок, и если существенных негативных информационных и макроэкономических поводов до конца весны в ведущих экономиках не будет, а спекулянты продолжат активно играть на повышение рыночных цен на рисковые инструменты, дополнительный рост общемировой капитализации к лету может составить еще до 20%», - отметил О.МОРКВА.