Перераспределение биржевого рынка будет зависеть от ПФТС

Перераспределение биржевого рынка Украины будет зависеть от того, насколько быстро фондовая биржа ПФТС запустит рынок заявок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполнительный директор инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" Артем ЕРШОВ.

По его словам, многое также будет зависеть от того, насколько удобным для пользования будет новое программное оборудование, запускаемое на бирже.

При этом А.ЕРШОВ добавил, что сегодня львиная доля торгов происходит на ПФТС.

В то же время, существует огромный кризис доверия между торговцами. Решить эту проблему, по его словам, сможет создание полноценного рынка «поставка против платежа».

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 марта, на ОАО «Украинская биржа» стартовали торги на рынке заявок. Данная торговая система позволяет физлицам самостоятельно принимать участие в биржевых торгах, используя системы интернет-трейдинга (системы доступа к торгам через Интернет в режиме реального времени). Ее учредителями являются российская биржа РТС и ряд украинских инвесткомпаний.

В то же время, по информации ПФТС, в апреле этого года она совместно с Московской межбанковской валютной биржей планируют запустить подобную торговую систему рынка заявок.