Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 4,6 миллиарда гривень
Минфин привлек в госбюджет 482,1 миллиона гривень и $157,9 миллиона (эквиваленте 4,559 миллиарда гривень).
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 157,9 миллиона долларов и 482,1 миллиона гривень.
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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 482,1 миллиона гривень поступило в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 14,46% годовых.
Валюта привлечена в результате продажи облигаций сроком обращения 2 года под 5,4% годовых.
Минфин отметил, что по результатам размещения облигаций в государственный бюджет поступили средства в эквиваленте 4,559 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов планирует в третьем квартале 2017 года провести 13 аукционов по размещению ОВГЗ.