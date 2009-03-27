Фондовые рынки Европы закрылись спадом на 0,67-1,78%

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в пятницу продемонстрировали спад в пределах 1,78% на фоне падения котировок в банковском секторе, сообщает агентство Рейтер.

В ходе торгов акции ведущих европейских банков UBS, Nordea Bank, Societe Generale и Credit Suisse упали на 6,6-11,5%, потянув за собой рынок. К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,67% - до отметки 3898,85 пункта. Германский DAX опустился на 1,31%, достигнув 4203,55 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 1,78% - до 2840,62 пункта. Однако, аналитики испытывают умеренный оптимизм относительно текущей ситуации и считают, что дно экономического кризиса уже достигнуто. "Вполне вероятно, что мы находимся в процессе бетонирования дна. Мы можем откатиться назад, но, скорее всего, новых минимумов не будет. Паттерны поведения при достижении дна должны сделать свое дело", - сказала агентству аналитик Commerzbank Петра Финкерссенброк (Petra Vinkerssenbrock). FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).