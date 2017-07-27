Гройсман рассказал, что тормозит приватизацию в Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что процесс приватизации в Украине тормозит очень устарела законодательная база и ее необходимо менять. Об этом он сказал в интервью журналу «Новое время».

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"Нужно многие объекты, которые не подлежат приватизации, исключить из перечня. Нужно получить достаточно хорошее качество работы самого Фонда госимущества. И самое главное - разработать правила, чтобы приватизации стали конкурентными", - сказал Гройсман.

Он отметил, что Верховная Рада неоднократно проваливала голосование за изменения в законах, касающихся приватизации, так как государственный сектор является источником коррупции и неэффективности.

"Поэтому приватизация будет подвергаться тем или иным блокированиям или атакам со многих сторон", - добавил Гройсман.

Премьер рассказал, что правительство уже разработало новый законопроект о приватизации, который был принят на прошлом заседании Кабмина. Этот документ, по слова Гройсмана, создает условия для конкуренции, абсолютно прозрачную систему для приватизации.

"И, что немаловажно, сам процесс приватизации: если он будет оспариваться, то все споры будут (рассматриваться) в соответствии с английским законодательством. Теперь нам важно объединять усилия для того, чтобы этот закон прошел в украинском парламенте", - подчеркнул глава правительства.

Гройсман добавил, что проект закона был отправлен президенту Петру Порошенко. "Он (Порошенко) мне сказал, что это достаточно хороший документ и что он готов его поддерживать. Я хочу, чтобы мы внесли его в парламент и он был проголосован", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте новый законопроект о приватизации, предусматривающий значительное упрощение процедуры продажи государственных активов.

Законопроект предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас – 7 законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации (вместо пяти) – крупные и малые. Вместо пяти процедур приватизации предлагается оставить две – аукцион и выкуп. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые – через электронную площадку Prozorro.