Фонд гарантирования вкладов отменил аукцион по продаже акций "Мотор Сичи"
В Украинской бирже сообщили, что аукцион, запланированный на 28 июля 2017 года, не состоится.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отменил запланированный на 28 июля аукцион по продаже пакетов акций крупнейшего украинского предприятия по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич».
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Об этом сообщается на сайте Украинской биржи.
«Решением исполнительной дирекции ФГВФЛ пакеты акций ПАО «Мотор Сич» сняты с продажи. В соответствии с этим, аукцион по продаже акций ПАО «Мотор Сич», выставленных на продажу Фондом гарантирования вкладов физических лиц, запланированный на 28 июля 2017 года, не состоится», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 13 июля сообщил о выставлении на продажу ценных бумаг, учитываемых на балансе банка «Форум» и банка «Финансы и кредит», в том числе акций компании «Мотор Сич». Аукцион был запланирован на 28 июля.