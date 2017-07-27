В Фонде госимущества назвали сроки приватизации ОПЗ и "Центрэнерго"

Приватизация Одесского припортового завода в лучшем случае возможна в конце 2017 года, а продажа контрольного пакета акций "Центрэнерго" - в средине 2018 года.

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Об этом сообщается на странице Фонда государственного имущества в Facebook со ссылкой на слова заместителя главы Фонда Юрия Никитина.

"Приватизационные монстры" - контрольные пакеты акций объектов энергетики, ОПЗ и "Центрэнерго" - требуют еще немало времени на подготовку к нормальной приватизации, включая привлечение советников. ОПЗ в лучшем случае - это перспектива конца этого - начала следующего года, "Центрэнерго" - середина следующего", - сообщил Никитин.

Как сообщал УНИАН, согласно меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина должна была принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство намеревалось инициировать приватизацию "Турбоатома", "Центрэнерго" и "Укрспирта" к концу сентября 2017 года.

Правительство Украины отложило масштабную приватизацию до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации, рассмотрение которого может произойти в сентябре.