Биржа ПФТС с начала года сократила убыток в 13 раз

В первом полугодии фондовая биржа ПФТС сократила убыток до 83 тысяч гривень - в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,13 миллиона гривень).

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Это следует из финансовой отчетности ПФТС, размещенной на официальном сайте.

Активы ПФТС в январе-июне увеличились с 54,6 миллиона гривень до 54,9 миллиона гривень.

Текущие обязательства ПФТС увеличились с 1,88 миллиона гривень до 2,23 миллиона, а собственный капитал уменьшился за год с 52,75 миллиона гривень до 52,66 миллиона гривень.