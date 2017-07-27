Капитализация Facebook впервые превысила $500 миллиардов

Рыночная капитализация Facebook в ходе торгов в четверг, 27 июля, впервые превысила 500 миллиардов долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Nasdaq.

Читайте такжеApple побила собственный рекорд по рыночной стоимости - СМИ

По данным на 18:50 по Киеву, акции Facebook несколько подешевели и капитализация упала ниже уровня 500 миллиардов долларов. По состоянию на это время акции компании торгуются на уровне 171,5 доллара за штуку (+3,3%). Капитализация компании на этот момент составляет 496,89 миллиарда долларов.

Накануне, 26 июля, капитализация онлайн-ретейлера Amazon также превысила 500 миллиардов долларов. 27 июля акции компании продолжили дорожать, а основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим бизнесменом мира по версии Forbes.

До этого только три технологические компании имели капитализацию выше 500 миллиардов долларов. Это Apple (798 миллиардов долларов), материнская компания Google Alphabet (667 миллиардов долларов) и Microsoft (571 миллиард долларов).