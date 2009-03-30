Индекс РТС пробил вниз отметку 700 пунктов

Индекс РТС опустился в понедельник ниже психологической отметки 700 пунктов, свидетельствуют данные биржи. Как сообщает РИА Новости, на 10.56 мск индекс РТС сократился на 3,30% - до уровня 697,39 пункта. На открытии торгов в понедельник индекс ММВБ также пробил вниз психологический уровень - 800 пунктов. На 11.00 мск индекс ММВБ ускорил темпы падения и опустился на 3,50% - до 786,70 пункта.

Открытие российского рынка акций в понедельник произошло при негативном внешнем фоне. "После утренних сообщений о том, что правительство США не одобряет антикризисные планы производителей автомобилей General Motors и Chrysler и не исключает возможности проведения процедуры банкротства этих компаний, мы видим падение фьючерсов на американские индексы. В случае усиления негативной динамики фьючерсов, снижение основных российских индексов также усилится", - отмечает аналитик банка "Глобэкс"Анна Дивинская.