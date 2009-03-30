Индекс Nikkei упал на 4,53%

на Токийской фондовой бирже закрылись в понедельник, 30 марта, понижением котировок на 4,53% на фоне неуверенности инвесторов, вызванной предстоящим оглашением планов администрации США по поддержке автопроизводителей, сообщает агентство Франс Пресс.

Индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, упал по итогам торгов в понедельник на 4,53%, потеряв 390,89 пункта - до отметки 8236,08 пункта. В понедельник президент США Барак Обама намерен объявить подробности плана по поддержке автоиндустрии. Президент США должен дать ответ на просьбу GM и Chrysler о выделении дополнительной финансовой помощи. Источники в промышленных кругах заявляют, что правительство готовит жесткую программу оздоровления отрасли, которая затронет все уровни автомобильных компаний.