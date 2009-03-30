На европейских рынках значительное снижение

Рынки акций Европы снизились в понедельник вслед за бумагами автоконцернов и банков после того, как Вашингтон отверг планы реструктуризации General Motors и Chrysler, а Испании впервые за время кризиса пришлось спасать один из национальных банков, сообщает Reuters.

"Крах General Motors негативно отразится на других автоконцернах, поскольку повлияет на многих поставщиков", - отметил аналитик Ruland Research Хейно РУЛАНД.

Акции европейских автоконцернов Daimler, BMW, Volkswagen, PSA Peugeot Citroen и Fiat снизились на 4,8-7,4%.

Бумаги банков подешевели после того, как испанское правительство сообщило, что ЦБ страны будет вынужден спасти региональный банк Caja Castilla la Mancha.

Акции HSBC, Deutsche Bank и Societe Generale снизились на 5,0-10,4%.

Британский фондовый индекс FTSE 100 к 13:12 по киевскому времени снизился на 2,4%, немецкий DAX - на 3,8%.