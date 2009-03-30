«Райффайзен Лизинг Аваль» досрочно разместила облигации

ООО «Райффайзен Лизинг Аваль» досрочно осуществило первичное размещение выпуска обыкновенных именных процентных облигаций серии А номиналом 1000 грн. на сумму 200 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, фактически размещено 200 тыс. штук облигаций, что полностью соответствует запланированным параметрам размещения. Срок обращения облигаций составляет 4 года. Ставка купона на 1-4 периоды установлена уровне 16%.

Ценные бумаги будут предложены на вторичном рынке через андеррайтера, а также через отдел казначейства «Райффайзен Лизинг Аваль».

Привлеченные средства компания намерена направить на приобретение предметов лизинга с последующим предоставлением их в лизинг предприятиям, в первую очередь в отрасли сельского хозяйства.

Справка УНИАН. «Райффайзен Лизинг Аваль» – универсальная лизинговая компания, которая занимается финансированием юридических лиц посредством предоставления полного комплекса услуг лизинга.

ООО «Райффайзен Лизинг Аваль» создано в июне 2006 года как дочерняя компания «Райффайзен Банка Аваль» (60% уставного капитала), одного из крупнейших банков Украины, и «Райффайзен Лизинг Интернешнл» (40% уставного капитала), холдинговой компании с головным офисом в Вене.